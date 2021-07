Italia, la festa continua! Pullman scoperto della squadra per le vie di Roma: tutte le FOTO

12 Luglio 2021 20:32

Il giorno dopo il trionfo all’Europeo, l’Italia festeggia con il corteo a Roma con il pullman scoperto

La festa continua! Perché il day after, in queste occasioni, è sempre bellissimo. Dopo la gioia di ieri sera, il viaggio di ritorno e la Coppa tornata a Roma questa mattina, l’Italia ha fatto visita al presidente Mattarella al Quirinale e al premier Draghi a Palazzo Chigi. Poi, su precisa richiesta dei calciatori, è partito il corteo con il pullman scoperto per le vie della capitale. Il centro di Roma pieno di tifosi pazzi di gioia, a saltare e urlare di gioia insieme ai giocatori azzurri. Tra i più scatenati, nel pullman, Bonucci, che guida i cori col megafono. A corredo dell’articolo, tutte le FOTO della festa.