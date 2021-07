Coronavirus, tutta Italia resta in “zona bianca” grazie al nuovo decreto del Governo: con le vecchie norme ben 4 Regioni sarebbero in “giallo”

23 Luglio 2021 10:03

Coronavirus, tutta Italia resta in “zona bianca”, 4 Regioni si salvato grazie al nuovo decreto del Governo presentato ieri

Con il nuovo decreto presentato ieri dal Governo Draghi che modifica i parametri per l’assegnazione dei “colori” alle Regioni, puntando essenzialmente sui ricoveri ospedalieri, le Regioni italiane, per questa settimana, restano tutte in “giallo”. Il monitoraggio settimanale, infatti, non registra “affollamenti” ospedalieri, con intensive e ricoveri ordinari entrambi al 2% (lontane dalle nuove soglie del 10% e 15%). Se si fossero utilizzate le vecchie norme, ossia l’incidenza dei casi, Sardegna, Veneto, Lazio e Sicilia avrebbero cambiato colore ma anche in queste 4 regioni la soglia dei ricoverati è ampiamente al di sotto della criticità.