Coronavirus, ufficiali i parametri per i colori delle Regioni: sarà “zona gialla” con 10% di occupazione delle terapie intensive e 15% dei reparti

22 Luglio 2021 17:17

Cambiano ufficialmente i parametri per i cambi colore delle Regioni: 10% di occupazione delle terapie intensive e 15% dei reparti

Una mediazione doveva essere trovata e così è stato. Cambiano ufficialmente i parametri per i colori delle Regioni, misura di contrasto al Covid attuata in Italia ormai da tempo. Non conteranno però più i dati su incidenza, Rt, curve contagi o simili, ma solo ed esclusivamente quelli legati alla pressione ospedaliera, e cioè all’occupazione di posti letto in terapia intensiva e nei reparti ordinari. Tra la linea rigida di Speranza (5% e 10%) e quella più morbida di Lega e Regioni (20% e 30%), il Governo si mette “in mezzo”. La cabina di regia, terminata da pochi minuti a Palazzo Chigi, ha stabilito infatti nel 10% l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e il 15% delle ospedalizzazioni per decretare il passaggio dalla zona bianca a gialla. Una situazione già prevista nel nostro articolo di questa mattina, in cui ipotizzavamo – con queste percentuali – quando scatterebbe eventualmente la zona gialla per Calabria e Sicilia.