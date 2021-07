Coronavirus, oggi in Calabria 121 nuovi casi, i ricoveri restano stabili. Migrante positivo deceduto in sala operatoria: il bollettino

27 Luglio 2021 16:01

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, martedì 27 luglio

Oggi in Calabria 1 morto, 12 guariti e 121 nuovi casi di Coronavirus su 2.621 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 4,61% dei tamponi processati. La vittima di oggi è un migrante deceduto in Sala Operatoria a Catanzaro subito dopo l’accesso in pronto soccorso. Non è noto per quale motivo fosse in sala operatoria e se il Covid sia la causa del decesso o soltanto una concomitanza.

L’ASP di Cosenza ha inoltre rimosso 11 falsi positivi dal totale dei casi, perchè erano doppioni.

Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

43 nella Provincia di Cosenza

34 nella Provincia di Reggio Calabria

17 nella Provincia di Crotone

15 nella Provincia di Catanzaro

7 nella Provincia di Vibo Valentia

5 migranti provenienti dall’estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 70.397 persone su 983.036 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati complessiva è del 7,16%. In Calabria sono stati processati 13,96 tamponi per ogni positivo. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

70.397 casi totali



1.253 morti

66.719 guariti

2.424 attualmente positivi

54 (+3) ricoverati in ospedale ( 2,22% )

( ) 5 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,20% )

( ) 2.365 (+94) in isolamento domiciliare ( 97,56% )

Alla luce di questi dati, con un numero così basso di ricoverati, la Calabria resta in zona bianca con un margine ampissimo. Il passaggio in zona gialla, in base ai parametri del nuovo decreto varato il 22 luglio dal governo Draghi, avverrebbe soltanto se il numero dei ricoverati raggiungerà i 124 nei reparti di medicina ordinaria (dove oggi sono 54) e contemporaneamente i 16 in terapia intensiva (dove oggi sono soltanto 5). Anche se verrà superato soltanto uno dei due parametri, la Regione rimarrà in “zona bianca”: per il passaggio in zona gialla, dovranno essere superati entrambe le soglie di occupazione dei posti letto di riferimento.

I 70.397 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 23.615 casi : 339 morti , 22.763 guariti , 14 in reparto, 1 in terapia intensiva, 498 in isolamento domiciliare.

: , , 14 in reparto, 1 in terapia intensiva, 498 in isolamento domiciliare. Cosenza 23.555 casi : 575 morti , 21.498 guariti , 33 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.446 in isolamento domiciliare.

: , , 33 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.446 in isolamento domiciliare. Catanzaro 10.354 casi : 144 morti , 10.107 guariti , 2 in reparto, 101 in isolamento domiciliare.

: , , 2 in reparto, 101 in isolamento domiciliare. Crotone 6.710 casi : 101 morti , 6.497 guariti , 2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 109 in isolamento domiciliare.

: , , 2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 109 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 5.602 casi : 92 morti , 5.480 guariti , 3 in reparto, 27 in isolamento domiciliare.

: , , 3 in reparto, 27 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 561 casi: 3 morti, 374 guariti , 184 in isolamento domiciliare

La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

Note: Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Si precisa che al Policlinico di Germaneto sono stati ricoverati due pazienti provenienti da altre province. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.