Coronavirus, Gelmini: “l’Italia non deve chiudere più, si mantengono riaperture. E sul Green Pass dico…”

14 Luglio 2021 15:30

Le parole del ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini su Coronavirus, variante Delta e Green Pass

“In Italia è stato raggiunto un risultato molto importante, stiamo confermando le 500 mila vaccinazioni ogni giorno, anzi le abbiamo tendenzialmente superate e questo è un fatto positivo”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini a margine di un incontro al Parlamento Ue a Bruxelles. E su eventuali chiusure e varianti: “stiamo risolvendo l’emergenza sanitaria, rimane l’emergenza economica molto forte. L’Italia non deve più chiudere, dobbiamo proseguire con il mantenimento di quelle riaperture che sono il frutto di un grande lavoro. Sicuramente la variante Delta ci preoccupa e per questo il governo Draghi e l’Italia saranno in grado di trovare una via italiana al Green Pass, senza copiare modelli stranieri”.