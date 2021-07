A Reggio Calabria lo sport riparte: Onorificenze al merito sportivo per gli atleti di Coni e Cip, l’appuntamento è domani all’Arena

6 Luglio 2021 13:00

Domani all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria verranno consegnate le Onorificenze al Merito Sportivo ai dirigenti atleti tecnici e società del CONI e del CIP

Domani sera alle ore 18,30 presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, alla presenza delle autorità, verranno consegnate le Onorificenze al Merito Sportivo ai dirigenti atleti tecnici e società del CONI e del CIP. La manifestazione, fortemente voluta dai due presidenti, l’Avv. Condipodero per il CONI e il Dott. Scagliola per il CIP, assume un significato particolare: lo sport traino di ripresa fisica sociale ed economica per la Calabria.

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che nonostante lo sciagurato periodo e con innumerevoli sacrifici hanno mantenuto viva una tradizione che vede la Calabria ai vertici sportivi nazionali. Dal 2019 non sono più state consegnate le Onorificenze; e grazie alla sinergia tra i vertici sportivi calabresi e l’amministrazione comunale di Reggio Calabria, con in testa il Sindaco Falcomatà e la Delegata allo Sport Palmenta, che in uno dei luoghi più suggestivi della Città e della regione intera si potrà svolgere questa importante cerimonia che vedrà 122 premiati.