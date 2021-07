Tirocinanti a Reggio Calabria, si presenta il Comitato “Identità e Azione”: il 15 luglio la conferenza stampa, i dettagli

13 Luglio 2021 12:59

La conferenza ha lo scopo di presentare il Comitato ai Rappresentanti, politici ed istituzionali, del nostro Territorio, agli Organi di Stampa ed a tutti gli Enti e cittadini interessati

Il Comitato “Identità e Azione”, costituito per la tutela dei diritti dei Tirocinanti Calabresi, con la presente invita la S.V. alla Conferenza stampa di cui in oggetto che si terrà il giorno Giovedì 15 Luglio 2021 alle ore 17.00 presso il ristorante steakhouse “Barbecue” in Via Dei Pritanei, 20 a Reggio Calabria. La conferenza ha lo scopo di presentare il Comitato ai Rappresentanti, politici ed istituzionali, del nostro Territorio, agli Organi di Stampa ed a tutti gli Enti e cittadini interessati, con la relazione del Consiglio Direttivo che indicherà le finalità proprie del Comitato. Seguirà il dibattito.