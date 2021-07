“ConDivisa” con i sindacati di Polizia FSP e Carabinieri NSC in difesa della Sicurezza

17 Luglio 2021 12:47

L’associazione Nazionale “ConDivisa presente al convegno nazionale sulla Sicurezza organizzato dal Sindacato di Polizia FSP, e dal Nuovo Sindacato dei Carabinieri NSC

L’associazione Nazionale “ConDivisa- Sicurezza e Giustizia ” sarà presente al convegno nazionale sulla Sicurezza organizzato dal Sindacato di Polizia FSP, e dal Nuovo Sindacato dei Carabinieri NSC, dal titolo: “L’odissea delle vittime in divisa”. Lo rende noto Lia Staropoli Presidente dell’Associazione “ConDivisa “. “Prenderà parte all’incontro l’Avv. Adele Manno Consulente Legale dell’Associazione “ConDivisa “. Spiega la dott. Staropoli – Con l’occasione verrà illustrata la legge sui risarcimenti per gli operatori delle Forze dell’Ordine che subiscono danneggiamenti, di recente presentata in conferenza stampa presso la sede della Regione Calabria, alla quale l’Avv. Adele Manno ha preso parte”. “Le tematiche offerte dal convegno organizzato dai Poliziotti dell’FSP e dai Carabinieri dell’NSC, come la gogna mediatica per le donne e gli uomini in divisa, dovrebbero indurre ad una profonda riflessione sul trattamento che viene riservato ai Servitori dello Stato, il più delle volte considerati carne da macello in tutti i sensi”.