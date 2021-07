Giovanni Allevi protagonista a Diamante l’11 agosto, il suo concerto sarà anche “Covid free”: info e dettagli

31 Luglio 2021 08:58

L’artista si esibirà nel bellissimo Teatro dei Ruderi di Cirella

Giovanni Allevi in Piano Solo Tour per “Exit. Deviazioni in arte e musica” sarà protagonista a Diamante, nel bellissimo Teatro dei Ruderi di Cirella, il prossimo 11 agosto. “Risposta del pubblico positiva”, informa Piano B , soggetto organizzatore, “nonostante le ultime disposizioni legate al green pass”. Il maestro è una certezza. “Musica, emozioni, atmosfere uniche”, si legge in una nota stampa. Non solo: per il concerto di Cirella è previsto un servizio aggiuntivo per chi vuole partecipare. Dalle ore 18.30 presso il Teatro dei Ruderi sarà presente del personale sanitario qualificato che effettuerà i tamponi necessari validi per l’eccesso allo spettacolo. Ricordiamo infatti che, secondo le ultime disposizioni del decreto Covid, la partecipazione agli eventi è consentita esibendo il proprio GREEN PASS (sia cartaceo che digitale) o, in alternativa, mostrando il certificato di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti. Chi dovesse esserne sprovvisto, quindi, potrà fruire del servizio organizzato sul posto ed erogato a costi contenuti. Tutto previsto, dunque.

Concerto Covid free e buona musica da ascoltare, vivere e condividere

“Conosco le singole pietre di quell’Anfiteatro meraviglioso”, comunica emozionato il maestro Allevi, pubblicando una delle sue seguitissime “stories” sul canale instagram, inviando a partecipare al suo concerto in Calabria, una tappa importante di questo summer tour iniziato con una standing-ovation della platea internazionale del KKL di Lucerna dove, ancora una volta, il Maestro Giovanni Allevi ha incantato il suo pubblico tra le melodie di brani già noti e l’ultimo inedito “Kiss me again”, le cui riprese sono state girate a Reggio Calabria: location esclusive, per una estate di rinascita. “Per noi è un vero onore ospitare in questa prima data calabrese l’amatissimo compositore filosofo che ha dato un volto nuovo alla musica classica, riuscendo ad attirare soprattutto l’attenzione dei più giovani. E – siamo sicuri – sarà un concerto emozionante. Per tutti”.