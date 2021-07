Nuovo servizio aereo per immergersi nello spettacolo di Taormina e delle Isole Eolie: tutti i vantaggi delle compagnie Mycopter e Air Panarea [FOTO, CONTATTI E DETTAGLI]

26 Luglio 2021 15:07

Nuovo servizio aereo Dedicato a Taormina: il modo migliore per raggiungere le Isole Eolie con Mycopter e Air Panarea

Con l’aura di borgo medievale, la sua antica anima greca, i colori e i profumi della vegetazione mediterranea, Taormina – meta del jet set internazionale – è uno dei luoghi più affascinanti al mondo da visitare e vivere. Fortunata opportunità per il rilancio turistico di Taormina è proposto da due società operanti nel settore dei collegamenti aerei: il vettore Mycopter e la società di servizi Elicotteristici Air Panarea, che grazie all’offerta di transfers rapidi e sicuri avvicinano alla perla del Mediterraneo le località di maggior interesse culturale ed archeologico della Sicilia.

Fondamentali ingredienti per affrontare il nuovo scenario dei competitors internazionali del turismo sono servizi e easy fruibilità di collegamenti rapidi e sicuri. Per Taormina si impone un obiettivo determinato, un target da raggiungere dai contorni ben definiti: visitare l’intera Sicilia dalla prestigiosa terrazza di Taormina prolungando il soggiorno dei suoi ospiti nei meravigliosi hotels della cittadina. Il visitatore deve essere preso per mano al suo arrivo, accompagnato e coccolato al punto di fargli rimpiangere di non esserci stato prima. Le compagini Mycopter ed Air Panarea propongono alla clientela più esigente di visitare in full day le magiche isole Eolie, Siracusa, Piazza Armerina, Agrigento, Selinunte, Segesta, Erice e Palermo con Elicotteri one engine e twin engine con a bordo guide multilingue di elevata professionalità.

Mycopter ha inoltre implementato la flotta con un nuovo Elicottero basato al campo di volo di Calatabiano e dedicato principalmente ai tour sull’Etna e alle Isole Eolie. Moderno e affidabile, l’elicottero Robinson 66 a turbina è dotato di aria condizionata ed ampia vetratura per consentire maggiore visibilità ai passeggeri nell’ammirare la maestosa imponenza dell’Etna e i vulcani della Sicilia. Un servizio aereo di elevato contenuto emozionale, ad un costo accessibile. Dal semplice tour dell’Etna oppure alle gite organizzate minuziosamente sulle Eolie con sosta per visita e lunch nei migliori ristoranti stellati, Panarea al Raya o “da Pina”, Lipari dal mitico Filippino, Salina al Signum e Capo Faro, Vulcano al Therasia ma anche Agrigento, Siracusa e Palermo: queste sono alcune delle mete più gettonate e di maggior attrazione.

In partnership con primarie compagnie executive, Mycopter e Air Panarea sono in grado di organizzare in tempi ridotti voli per tutti gli aeroporti incluso Roma Fiumicino, sia in elicottero che con jet privati, offrendo alla clientela internazionale transfer diretti per poter raggiungere Taormina in tempi rapidissimi evitando scali fastidiosi. Le due imprese sono inoltre specializzate in lavori aerei quali, trasporto materiali edili di varia natura, trasporto di piscine in aree disagiate, riprese aeree ecc.

Per maggiori informazioni e dettagli, di seguito tutti i contatti delle due compagnie. A corredo dell’articolo alcune immagini.

PER EOLIE:

www.airpanarea.com

info@airpanarea.com

+39 340 366 72 14

+39 347 971 93 24

PER ETNA E SICILIA:

www.mycopter.aero

flights@mycopter.aero

+39 389 244 62 92

+39 327 157 94 17

AIRBUS HELICOPTER AS 350 B3+

È un elicottero monomotore a turbina, la spina dorsale della nostra flotta, molto affidabile e agile. Può essere configurato in vari allestimenti interni:

1 Posto Pilota + 6 Passeggeri (doppio divano “divano” nella parte anteriore)

1 Pilota + 5 Passeggeri (configurazione standard)

2 Piloti + 4 Passeggeri

AIRBUS Airbus EC 135 Twin Engine

E’ un elicottero bimotore, molto affidabile e agile con Aria Condizionata. Può essere configurato in vari allestimenti interni:

1 posto pilota + 6 passeggeri (un posto passeggero accanto al pilota)

2 Pilota + 5 Passeggeri (configurazione standard)

ROBINSON R66