Sibari, sabato 10 luglio si terrà l’edizione 2021 de “Le Notti dello Statere”: info per prenotare

4 Luglio 2021 12:00

Le info sull’edizione 2021 de “Le Notti dello Statere”, manifestazione cinematografica che si svolgerà come di consuetudine a Sibari (sabato 10 luglio, ore 21,30, area spettacoli Laghi di Sibari) nel rispetto delle normative anti Covid-19: l’ingresso è gratuito

Dopo le restrizioni dovute alla pandemia, si torna gradualmente alla normalità anche grazie alle manifestazioni estive. Così non mancherà il tanto atteso evento de “Le Notti dello Statere” edizione 2021, che adesso finalmente ha una data: si svolgerà sabato 10 luglio a Sibari, dove la rassegna è nata ben 17 anni fa.

L’affermato premio nazionale di cinematografia – realizzato dall’intuizione di Luca Iacobini – è diventato una solida tradizione della bella stagione ionica.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’Associazione Laghi di Sibari e con le Terme Sibarite ed è patrocinata dal Comune di Cassano All’Ionio.

Ogni edizione de “Le Notti dello Statere” è preceduta da un laboratorio di cinema per ragazzi che diventano i veri protagonisti della kermesse, apprendono il linguaggio cinematografico, approfondiscono le diverse professioni legate a questo settore.

“Le Notti dello Statere”, il cui nome si rifà all’antica moneta di scambio di origini greche, è senza scopo di lucro, realizzato per promuovere il territorio attraverso la cultura cinematografica.

“Dopo la laurea in Sociologia e una lunga collaborazione con la cattedra di Storia del cinema dell’Università di Salerno – dice Luca Iacobini – sono tornato in Calabria con la consapevolezza di voler mettere a frutto nella mia terra le esperienze e le competenze acquisite in questo ambito. Ogni anno invitiamo attori, registi e addetti ai lavori che scoprono la bellezza del nostro territorio a partire dalla straordinaria ospitalità ricevuta”.

La serata si aprirà alle 21,30 nell’Area Spettacoli dei Laghi di Sibari con i saluti dell’attrice Miriam Candurro, madrina dell’evento.

Ma, come sempre, ad attirare la grande curiosità del pubblico, sono i personaggi che il prossimo 10 luglio saranno intervistati e premiati dallo staff di giornalisti delle “Notti dello Statere” e dai ragazzi del “Progetto Cinema” di Sibari.

Ecco quindi gli ospiti che verranno premiati quest’anno:

Matteo Paolillo, attore – Serie tv e film: “Mare fuori”, “Vivi e lascia vivere”, “Don Matteo 10”, “Famosa”. A teatro: “Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller”, “La pazza di Chaillot di J. Giraudoux”, “Romeo e Giulietta di William Shakespeare”.

Erasmo Genzini, attore – “Che Dio ci aiuti”, “L’isola di Pietro 2 e 3”, “Sotto copertura”, “Il clan dei camorristi”, “La squadra”, “Un posto al sole”. Serie internazionale “Leonardo”.

Cristiano Caccamo, attore – Serie tv: “Che Dio ci aiuti”, “Don Matteo”, “La vita promessa”. A teatro: Ciechi. Nel 2013 protagonista del programma, Anastasia Love Dance. Cinema: “Puoi baciare lo sposo”, con Salvatore Esposito.

Luca Lucini, regista – Videoclip di vari cantanti italiani, tra cui Edoardo Bennato, Ligabue, Giorgia, Laura Pausini e i Pooh. Cortometraggio Il sorriso di Diana, che fa parte del film Sei come sei. Nel 2004 Tre metri sopra il cielo, tratto dal romanzo omonimo di Federico Moccia. Ancora: L’uomo perfetto, Amore, bugie e calcetto, Solo un padre, Oggi sposi. Porta la sua firma anche il film “Nemiche per la pelle” (2016) con Margherita Buy e Claudia Gerini.

La serata de “Le Notti dello Statere” edizione 2021 sarà presentata da Salvatore Gisonna coadiuvato nelle interviste dalla giornalista Iole Perito.

La manifestazione quest’anno si svolgerà all’aperto nel rispetto delle misure anti Covid-19. Per tali ragioni, l’ingresso (che è gratuito) è consentito su prenotazione fino a esaurimento posti, contattando il numero 353-3492407.