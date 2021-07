Gianna Nannini in Calabria, a Roccella Jonica il 26 agosto è previsto sold-out: come acquistare i biglietti rimanenti

10 Luglio 2021 11:05

Proseguono a gonfie vele le prevendite per i concerti che Gianna Nannini terrà nel mese di agosto in Calabria. La rocker senese sarà infatti il 18 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Reggio Calabria) per il Roccella Summer Festival, la nuova rassegna realizzata in sinergia con l’Amministrazione comunale, mentre il 26 agosto si esibirà al Parco archeologico a Roccelletta di Borgia, grazie ad Armonie d’Arte Festival che ospita gli eventi a Scolacium. Entrambi i concerti sono organizzati dalla Esse Emme Musica. I due concerti rientrano nelle tappe del tour “Piano forte e Gianna Nannini – La Differenza” che prenderà il via il 13 luglio. Entrambe le date saranno un’occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati della Nannini in una nuova espressione artistica.

Piano e forte, dolcezza ed energia, questo e molto altro è la rocker senese che, pronta a tornare in tour per tutta l’estate, riabbraccerà i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante. Il tour, che si terrà nei più bei teatri all’aperto d’Italia, tra cui il Parco archeologico Scolacium e il Teatro al Castello di Roccella appunto, prende il titolo dal suo ultimo album “La differenza”. Nell’occasione dei due concerti, Gianna Nannini sarà premiata con una creazione del maestro orafo crotonese Michele Affidato. I biglietti per assistere alle due serate in compagnia di Gianna Nannini possono essere acquistati sul circuito TicketOne. I posti sono tutti a sedere e numerati: l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.