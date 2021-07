Olimpiadi di Tokyo, le musiche d’ingresso sono le colonne sonore dei videogiochi: l’Italia entra sulle note di Kingdom Hearts [VIDEO]

23 Luglio 2021 15:39

Le delegazioni dei Paesi partecipanti alle Olimpiadi entrano accompagnati dalle colonne sonore di famosi videogiochi: l’Italia sfila sulle note di Olympus Coliseum di Kingdom Hearts

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo si è svolta in tutta la sua bellezza. Come al solito il colpo d’occhio è stato pazzesco fra performance artistiche, giochi di luce e gli abiti variopinti con i quali gli atleti si sono presentati, dalle divise della federazione ai vestiti della tradizione. E se l’occhio vuole la sua parte, anche l’orecchio non è da meno. In molti sui social hanno notato una particolarità riguardante le musiche d’ingresso delle varie nazioni: le colonne sonore scelte sono state quelle dei videogiochi! Del resto siamo in Giappone, patria (fra le altre cose) di manga, anime e videogiochi. L’Italia è entrata sulle note di ‘Olympus Coliseum‘ di Kingdom Hearts, una scelta molto apprezzata dagli utenti italiani sia per la qualità del videogioco che ha accompagnato diverse generazioni di gamer, sia per i riferimenti al ‘Colosseo’, simbolo del Bel Paese. In molti hanno inoltre riconosciuto le theme song di Final Fantasy e altre pietre miliari delle console che hanno accompagnato l’ingresso degli atleti.