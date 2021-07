Cinquefrondi presenta il cartellone degli eventi per l’estate 2021

29 Luglio 2021 18:59

Serate di intrattenimento a Cinquefrondi con il cartellone estivo

Nonostante le incertezze e le tante prescrizioni riguardanti la situazione COVID-19, anche quest’anno, a Cinquefrondi, non mancheranno le serate di intrattenimento. Le autorità comunali hanno dovuto valutare molto attentamente la fattibilità di ogni evento, infatti, gli eventi più importanti del programma, quali, La Notte del Viale e la serata conclusiva con il concerto degli Etnosound per le ragioni epidemiologiche, non sono state inserite nel cartellone.

Il programma è stato diviso in tre micro aree:

– La Settimana della Cultura, serata dedicata al teatro ed alla musica d’autore, il tutto posizionato in punti importanti del centro storico. E’ stata abbinare l’arte alla memoria;

– La Tre Giorni dedicata ai Bambini, spettacoli di giocoleria, di burattini, artisti di strada e spettacoli danzanti;

– L’ultima parte è dedicata al Teatro, alla Musica ed allo Sport, con concerti di musica leggera, blues, commedie ed un evento dedicato alla dimostrazione dello Sport Paralimpico.

Due eventi in particolare, quest’anno, identificano il cartellone:

– La 2^ Edizione della Giornata della Legalità, dove, come già avvenuto due anni fa con l’intitolazione del Parco a Peppino Impastato, quest’anno sarà intitolata la Via a Giuseppe Valarioti. Un evento ricco di significati, che delinea, ancora una volta, la strada che l’Amministrazione ha intrapreso e porta avanti, in modo chiaro e netto, dall’inizio del mandato.

Altra data importante è quella del 23 Agosto, dove, il Comune di Cinquefrondi è entrato ufficialmente all’interno del circuito del Peperoncino Jazz Festival. Un Festival ventennale, che, valorizza i luoghi della Calabria e da quest’anno, anche Cinquefrondi sarà meta di questo bellissimo itinerario con il concerto del cantautore Peppe Voltarelli.

L’Assessore agli Eventi e Spettacoli Porrettaafferma: “Non è stato facile chiudere il programma quest’anno. Purtroppo la situazione epidemiologica ci costringe a serrate prescrizioni mediante le quali abbiamo dovuto annullare due degli eventi più importanti che hanno caratterizzato il nostro cartellone nel corso degli anni. Nonostante questo non ci siamo scoraggiati ed abbiamo messo in piedi un cartellone che inizierà il 2 fino al 26 Agosto. Abbiamo trovato, come sempre, la collaborazione della Associazioni locali e di diverse compagnie del territorio. Sono orgogliosa degli eventi del 20 e del 23 Agosto. Con il primo, in collaborazione con la Città Metropolitana di Rc, si prosegue con un percorso iniziato diversi anni fa sull’impronta della Legalità e della Giustizia. Il secondo, il Festival del Peperoncino, che abbiamo fortemente voluto anche per un riscontro di bella immagine della nostra Cinquefrondi. Nella speranza che la situazione rimanga stabile, ci auguriamo che i nostri cittadini, i turisti, gli emigrati ed i cittadini dei paesi limitrofi che si intratterranno a Cinquefrondi, godano della spensieratezza degli spettacoli e porteranno con loro un ottimo ricordo della nostra Cittadina“.

Il Sindaco Conia commenta: “Nel rispetto di tutte le regole e con la massima attenzione non potevamo non prevedere un programma, seppur ridotto, capace di rendere Cinquefrondi una cittadina accogliente da vivere nel periodo estivo“.