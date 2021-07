Caos Serie B, Chievo Verona non ammesso: il Cosenza spera nel ripescaggio

9 Luglio 2021 01:02

Chievo Verona non ammesso nel prossimo campionato di Serie B: il club veneto fa ricorso. Il Cosenza intanto spera nel ripescaggio in cadetteria

“Chievo, Novara, Carpi, Casertana, Sambenedettese e Paganese non ammesse ai rispettivi campionati: avranno tempo fino a martedì per regolarizzare la situazione“. Sportitalia lancia una clamorosa bomba che scuote le serie inferiori del calcio italiano. Il Chievo Verona non è stato ammesso al prossimo campionato di Serie B, le altre squadre rischiano di non giocare in Serie C. Era atteso per oggi il primo verdetto della Covisoc in merito alle iscrizioni: la Commissione di vigilanza ha rilevato alcune criticità nella documentazione presentata dal Chievo Verona per l’iscrizione alla Serie B (in relazione alla rateizzazione di un debito) e in quelle degli altri club di Serie C sopracitati. Il club gialloblu, dal canto suo, ritiene di essere in regola e di aver rispettato tutta la procedura correttamente, dunque presenterà ricorso. Entro 5 giorni il club di Luca Campedelli dovrà provare a mettersi in regola, il 14 luglio arriverà il nuovo responso della Covisoc. Il giorno seguente ci sarà il Consiglio Federale FIGC la cui decisione potrà essere impugnata al Collegio di Garanzia del Coni. In caso di esito negativo si potrà chiedere la sospensiva della decisione precedente al Tar del Lazio.

Si apre una nuova, clamorosa, possibilità di ritornare in Serie B per il Cosenza. Il club calabrese aveva seguito da vicino la situazione della Salernitana, il cui trust relativo alla cessione della proprietà non era stato inizialmente ammesso, ma successivamente è stato approvato dalla Figc. Adesso il Cosenza osserva l’evolversi della situazione Chievo Verona: se la squadra veneta non dovesse essere ammessa, il club del presidente Guarascio sarà ripescato in B in qualità di migliore delle retrocesse della passata stagione.