Dopo l’Europeo Chiellini finisce sul dizionario! In Germania coniano il termine Chiellinigkeit: il significato è splendido

23 Luglio 2021 21:35

Dopo il successo dell’Italia all’Europeo, Giorgio Chiellini finisce sul dizionario tedesco alla voce Chiellinigkeit: il suo significato è positivo e davvero particolare

Sembra strano visti i trascorsi sportivi azzurri, ma la vittoria dell’Italia all’Europeo concluso da qualche settimana ha conquistato proprio tutti, anche quelle nazioni che solitamente sono sempre state opposte (calcisticamente) all’Italia. Il merito è del grande lavoro fatto da Mancini che ha costruito una squadra giovane, propositiva e grintosa, in grado di difendersi in pieno stile italiano quando serve, ma non facendo del ‘catenaccio’ l’unico piano partita: l’Italia gioca a pallone, duetta in mezzo al campo con due playmaker, corre sulle fasce e mette qualità nelle sue giocate. È anche vero però che la difesa è risultata essere il reparto migliore della squadra: da Donnarumma miglior calciatore dell’Europeo all’ottimo lavoro degli esterni, fino alla coppia centrale celebrata praticamente in tutto il mondo.

Basti pensare che Giorgio Chiellini è finito addirittura sul dizionario in Germania, come detto, paese che calcisticamente non apprezza particolarmente i colori azzurri, visti i tanti trascorsi (quasi sempre in favore degli italiani). Il termine a in cui si fa riferimento al centrale della Juventus è “Chiellinigkeit“, ovvero “guardare alle cose in modo un po’ più leggero. Essere un po’ allegri, un po’ seri, svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile e divertirsi più che si può mentre lo si fa”. Il chiaro riferimento è al mood con il quale l’esperto centrale italiano ha vissuto l’Europeo: nell’arco della partita sempre attento, concentrato e grintoso. Al di fuori dei momenti gioco sempre sereno e sorridente, anche nel decidere il classico “porta o palla” prima dei calci di rigore, momento in cui la tensione può divorare anche i campioni. A questo proposito, il siparietto con il ‘bugiardo’ Jordi Alba ha fatto il giro del mondo. Un attestato di stima in più verso un grandissimo calciatore e un’altrettanto grande impresa italiana.