Reggio Calabria, Chiara Francini presenta “Il cielo stellato fa le fusa” al Mondadori Bookstore di Corso Garibaldi: “sono molto legata a questa terra” [FOTO e INTERVISTA]

25 Luglio 2021 21:26

Reggio Calabria, Chiara Francini ha incontrato i lettori al Mondadori Bookstore di Corso Garibaldi per presentare la sua ultima fatica “Il cielo stellato fa le fusa”

Chiara Francini ha presentato questa sera il suo ultimo romando “Il cielo stellato fa le fusa” al Mondadori Bookstore di Corso Garibaldi a Reggio Calabria, accompagnata dalla giornalista Emilia Condarelli. Ai nostri microfoni Francini ha detto: “sono felice di essere qui, è la regione dove vengo più spesso. Il libro come struttura ricorda il Decamerone narrata dal punto di vista di un adorabile felino. Una storia che prende vita sulle colline di Firenze, durante un giorno di maggio”. In alto la FOTOGALLERY, in basso l’INTERVISTA integrale.