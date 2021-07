Reggio Calabria: cerimonia di consegna di 20 borse di studio attribuite agli alunni distintisi nel percorso nazionale di biomedicina attivato dal liceo “da Vinci”

2 Luglio 2021 11:56

Un percorso nazionale, partito da Reggio Calabria, che rappresenta un’eccellenza per tutta la regione e che merita il riconoscimento, l’attenzione e la valorizzazione di tutta la classe dirigente. Un percorso che prepara i futuri medici, ancora più importante nella nostra regione dove la sanità è in costante difficoltà e commissariata. Si è svolta presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, la cerimonia di consegna di venti borse di studio attribuite agli alunni del liceo scientifico “L. da Vinci”, distintisi per merito nel percorso nazionale di biologia con curvatura biomedica attivato dall’Istituto con un protocollo d’intesa sottoscritto con l’Ordine nel 2011. “La pandemia -dice Giuseppina Princi Dirigente scolastico del Liceo- ci ha fatto capire quanto sia importante avere una classe medica motivata e competente. Proprio in questa direzione si inserisce il percorso di biomedicina che, con il coinvolgimento di 180 licei classici e scientifici di tutta Italia e più di 20000 studenti, rappresenta una punta di eccellenza della scuola calabrese. Tutte le scuole aderenti al percorso a livello nazionale seguono il modello ideato e sperimentato al Liceo “Da Vinci”. E’ questa un’ opportunità per non associare, come di consueto, la Calabria alla ‘ndrangheta, ma per far divenire la nostra Regione il punto di partenza per veicolare iniziative importanti che fanno scuola al resto del paese. Il nostro augurio è che il percorso biomedico sia solo un trampolino di lancio e che i giovani, adeguatamente formati, rappresentino quella risorsa umana e professionale di cui ha bisogno la nostra sanità per decollare”.

La cerimonia che si è aperta con la proi e zione del video del percorso, è stata l’ occasione per condividere un eccellente risultato che vede la Calabria fare scuola al resto del Paese. “Questo è il decimo anno-afferma Pasquale Veneziano presidente Ordine-di un percorso nato con l’accordo tra noi e il liceo Da Vinci al fine di stimolare i ragazzi verso la medicina per capire se realmente hanno una predisposizione verso questo lavoro. Il mio obiettivo era anche di mettere a contatto i medici con gli studenti perché ritengo che bisogna educare alla medicina, ai rapporti medico paziente sin da giovani. Oggi, il percorso coinvolge 103 provincie italiane su 106, tre non hanno partecipato per motivi di Covid ma vogliono entrare. Il fine è di fare capire ai ragazzi se sono portati a svolgere questa professione, selezionando chi è veramente portato, chi ha attitudine al sacrificio personale, dedizione agli altri ecc.”.

Presente il direttore sanitario dell’Asp 5, Domenico Minniti. “Sono onorato di essere un docente di questo percorso che è stato preso a modello anche da altre regioni. Questi percorsi facilitano gli studenti perché intanto consentono di fare una preselezione, individuando i ragazzi che hanno un’attitudine alla medicina e poi, perché c’è stata una speculazione negli ultimi anni nei corsi di preparazione per l’accesso alla facoltà di medicina che sono onerosi per famiglie che non possono permetterselo. Questi percorsi, invece, consentono agli studenti che magari hanno messo possibilità, di giocarsi le proprie chance e di essere ottimi medici e non percorrere altre strade professionali”.

Il percorso di biomedicina ideato e sperimentato dal Liceo e dall’Ordine con un accordo tra il Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici, e la FNOMCeO, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, è ormai esteso a ben 164 licei scientifici e classici del Paese, coinvolgendo tutte le regioni d’Italia.

“Il corso di biomedicina ormai da qualche anno istituzionalizzato a livello nazionale, che non si è mai fermato neanche durante la pandemia, riparte invece presso l’ordine dei medici con l’assegnazione delle borse di merito ai ragazzi. Questo corso – dice il dottore Domenico Tromba referente nazionale per la componente medica del percorso- il cui senso sin dalla nascita è stato quello di mettere insieme due indicatori fondamentali del grado di civiltà di un paese e cioè salute e istruzione, anche in questo periodo di pandemia con tutte le difficoltà che si sono avute nel campo dell’istruzione e della sanità, ha dato dei numeri impensabili da parte dei ragazzi che frequentando il corso sono riusciti a superare il test di ammissione per la facoltà di medicina. È questo uno dei risultati più eclatanti di questo corso oltre la capacità di dare un orientamento ai ragazzi. Per tali risultati ottenuti anche in questo periodo covid, mi sento in dovere di dedicarli a tutti i colleghi che hanno è che continuano anche in questo difficile momento a far parte del corpo docenti esterni. In particolare, colgo l’occasione per ricordare e ringraziare un grande professionista, uno dei pilastri della istituzionalizzazione di questo corso,scomparso prematuramente causa covid, il dott. Roberto Stella”. Al termine del suo intervento, il dott. Tromba ha chiesto a tutta la sala di alzarsi in piedi per un minuto di silenzio in ricordo del dott. Stella. Presenti, i consiglieri dell’Ordine:Nociti, Zampogna, Zema, Tescione, Pistone, Al Sayad.

La professoressa Francesca Torretta, referente nazionale per la componente docente del percorso di biomedicina ha relazionato sulla struttura e il monitoraggio dei risultati. La cerimonia lo scorso anno non si è svolta a causa della pandemia. I ragazzi che hanno ricevuto la borsa di studio, divisi tra l’anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021 sono:Ilaria Baccillieri e Martina Forgione (1 G), Vanessa Trunfio (2 P), Alessia Suraci (2 Q), Alessandra Mandaglio (3 H),Matteo Familiari (3 T), Antonino Battaglia e Teodoro Toscano (4 S),Matteo Toscano (5 C), Giulia D’Angeli (5 N),Alessia Plutino (1 M), Vanessa Trunfio (1 P), Marco Cara (2 T), Alessandra Romeo (2 B),Francesca Biasi (3 G), Vincenzo Paolo Pio Quattrone (3 S), Matteo Toscano (4 C), Rosa Costantino (4 A),Martina De Lorenzo (5 A), Luca Fortugno (5 G).