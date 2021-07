Catanzaro: terminati i lavori di pavimentazione della SS280 [GALLERY]

22 Luglio 2021 17:46

Calabria, Anas: terminati i lavori di pavimentazione della SS280 ‘dei due mari’ a Catanzaro

Prosegue l’impegno di Anas nella manutenzione della rete stradale di competenza in Calabria. Oggi sono terminati i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla statale 280 ‘Dei Due Mari’, in provincia di Catanzaro. I lavori, nell’ambito dell’Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria dei tratti stradali in provincia di Catanzaro, hanno riguardato l’esecuzione di pavimentazione drenante del valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Gli interventi, nell’ambito della convenzione stipulata con la Regione Calabria, sono finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza della pavimentazione stradale.