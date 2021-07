14 Luglio 2021 11:30

Catanzaro: manutenzione delle gallerie lungo la SS109 bis, pulitura e tinteggiatura delle gallerie S. Croce, Due Luci e Pontegrande

Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle gallerie lungo la strada statale 109 Bis ‘Della Piccola Sila’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare – in orario notturno – nel territorio comunale di Catanzaro. Le attività riguardano la pulitura e la tinteggiatura delle gallerie ‘S. Croce’, ‘Due Luci’ e ‘Pontegrande. Nel dettaglio, a partire da lunedì 19 luglio e fino al 23 luglio 2021, sarà in vigore la chiusura al traffico della su SS109 Bis dal km 12,800 al km 15,200, nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 05:00. Durante la chiusura, il traffico veicolare sarà deviato lungo la viabilità comunale segnalata in loco.