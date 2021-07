Catanzaro: avrebbero incendiato l’auto di un esponente della Giunta Comunale di Cortale nel 2017, due arresti

6 Luglio 2021 12:44

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catanzaro unitamente ai militari della Compagnia di Girifalco hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di due indagati

Nella mattinata odierna i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catanzaro unitamente ai militari della Compagnia di Girifalco hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di due indagati in relazione all’incendio, avvenuto la notte del 12 marzo 2017, nel centro di Cortale, di un’autovettura di proprietà di un soggetto all’epoca dei fatti esponente della Giunta Comunale di Cortale (CZ). Si tratta di una ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, di applicazione, in relazione al reato di danneggiamento seguito da incendio aggravato dalle modalità mafiose, nei confronti di uno dei due indagati, della custodia cautelare in carcere, e nei confronti dell’altro della misura dell’obbligo di dimora. Il soggetto attinto dalla misura cautelare è già detenuto per il reato di estorsione aggravata.