Catanzaro: apertura del comitato elettorale per Luigi de Magistris Presidente

3 Luglio 2021 10:28

Catanzaro: martedì alle ore 11:30 l’apertura del comitato elettorale a sostegno di “Luigi de Magistris Candidato Presidente alla Regione Calabria

“Martedì 6 luglio alle ore 11:30 a Catanzaro, in Vico I Telegrafo, n. 1, si terrà l’apertura del comitato elettorale a sostegno di “Luigi de Magistris Candidato Presidente alla Regione Calabria”. Lo afferma in una nota il Comitato Catanzaro per Luigi de Magistris Presidente.

“Continua la voglia di cambiamento e di partecipazione per il riscatto della Calabria con donne e uomini protagonisti di una nuova stagione politica e in cammino per una grande avventura per amore della loro terra. Un entusiasmo crescente che, dalle città capoluogo ai grandi e piccoli borghi, sta portando alla nascita di comitati elettorali a sostegno della candidatura di Luigi de Magistris Presidente alla Regione Calabria. In tante e tanti hanno voglia di fare, di dare un contributo in prima persona alla ribellione d’amore che cambierà il presente e porterà la Calabria nel futuro, una Calabria forte e autorevole”.

“Un entusiasmo che ha unito le forze delle sacche di resistenza che da sempre lottano contro il malaffare e la rassegnazione, che ha risvegliato intere comunità che desiderano riscatto, sviluppo, libertà, giustizia sociale ed uguaglianza, che ha messo in moto una fitta rete di attiviste e attivisti a sostegno di questo progetto. Partecipa anche tu al cambiamento della nostra terra, unisciti a noi e a Luigi de Magistris, martedì 6 luglio alle ore 11:30, a Catanzaro, in Vico I Telegrafo, n. 1, per l’apertura del Comitato elettorale per Luigi de Magistris Candidato Presidente alla Regione Calabria. Scrivi con noi una nuova storia per la Calabria! Insieme per una Calabria orgogliosa, forte e autorevole. Noi ci crediamo. Noi ci siamo, con Luigi de Magistris Presidente! “