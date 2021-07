Pnrr, Carfagna: “basta strumentalizzazioni, il 40% dei fondi andrà al Sud”

8 Luglio 2021 16:00

“Questi sono i nostri calcoli, i nostri impegni, la nostra sfida”: scrive in una nota il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna

“Sono dispiaciuta e preoccupata da chi parla del Capitolo Sud del Pnrr strumentalizzando diseguaglianze e sofferenze dei meridionali per far passare la tesi che il governo stia mentendo sulla reale consistenza dei fondi”. Lo scrive in una nota il ministro Mara Carfagna. “Basterebbe leggere il testo approvato da Bruxelles per comprendere come gli 82 miliardi, cioè il 40% delle risorse territorializzabili del Pnrr e del Fondo complementare, non siano un’astrazione ma il frutto di un calcolo specifico, effettuato esplicitando la “quota Sud” in tutte le linee di intervento delle 6 missioni del Piano. Inoltre, per garantire che i bandi riservino effettivamente al Mezzogiorno una quota non inferiore al 40%, stiamo lavorando a un sistema di monitoraggio per il rispetto della destinazione territoriale e a una norma che fissi questo obiettivo. Questi sono i nostri calcoli, i nostri impegni, la nostra sfida. Le energie di chi ha a cuore il Mezzogiorno dovrebbero essere spese per vincerla, non per sminuirla”, conclude il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.