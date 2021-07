L’Italia vince l’Europeo e Fabio Caressa si commuove ringraziando gli italiani: “per noi è stato bellissimo…” [VIDEO]

12 Luglio 2021 13:52

Le lacrime di commozione di Fabio Caressa al termine della seconda finale vinta dall’Italia da lui raccontata

Le sue lacrime di commozione sono le lacrime di 60 milioni di italiani. Sono le lacrime della sofferenza, della tensione, dell’adrenalina, dell’eccitazione. E della gioia finale. E se tifare, in queste partite, è bello ma sofferente, trasmettere le emozioni a chi ti ascolta durante una finale è ancora più difficile. Perché bisogna raccontare rimanendo lucidi. E, in questo, il duo Caressa-Bergomi ormai ci è abituato. Questa, la coppia storica che ha accompagnato gli azzurri al trionfo del 2006, quindici anni dopo si ripete con lo stesso, identico, finale. Dolce e gioioso. E a fine partita, per scaricare tutta l’ansia e il trasporto, Fabio Caressa si lascia andare alla commozione, insieme al suo fedele compagno: “Grazie ragazzi, è stato bellissimo. Spero sia stato bello per voi quanto è lo è stato per noi, perché per noi è stato bellissimo”, ha detto il telecronista con un filo di voce rotta dall’emozione. In basso il VIDEO.