Esperienza, corsa, fantasia, esplosività: da Regini a Ricci, i nuovi acquisti della Reggina ai raggi X. Caratteristiche tecniche e posizione in campo

14 Luglio 2021 16:40

I nuovi acquisti della Reggina ai raggi X: le caratteristiche e la posizione in campo

Sono stati annunciati già da un po’, sono a Reggio da qualche giorno ma la loro ufficializzazione (eccetto Laribi) è avvenuta solo ieri. Si tratta dei nuovi acquisti della Reggina, che andranno a comporre il mosaico della nuova rosa guidata da Aglietti che dal 10 ha iniziato a faticare e che da oggi si trova a Sarnano per cominciare il ritiro.

Alessandro Micai e Stefano Turati sono i due nuovi portieri, Vasco Regini il difensore esperto dalla Samp e Federico Ricci e Karim Laribi (è con gli altri in gruppo, manca solo l’annuncio del club) i due esterni specializzati in promozioni. Per non dimenticare il giovane Lorenzo Gavioli, arrivato insieme a Rivas dall’Inter. Con questi nuovi arrivi, a cui ne manca qualche altro soprattutto tra centrocampo e attacco, l’organico è quasi definito e il tecnico amaranto potrà contare su un mix di esplosività, corsa, estro, esperienza. Tutte doti dei cinque nuovi elementi. Quali le loro caratteristiche e quale la posizione in campo con il modulo del nuovo allenatore? Siamo andati alla scoperta, uno per uno, di tutti loro. Di seguito gli approfondimenti per ognuno.