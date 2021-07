Capo Vaticano: imbarcazione con 5 persone di cui 3 minorenni in difficoltà a causa del forte vento, interviene la Guardia Costiera

13 Luglio 2021 17:43

In data odierna, nelle acque a largo di Capo Vaticano, la motovedetta CP 733 della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina ha prestato assistenza ad una imbarcazione da diporto occupata da cinque persone a bordo, di cui tre minorenni. I militari della Guardia Costiera, tempestivamente intervenuti sul luogo della segnalazione, accertavano che l’imbarcazione da diporto era in difficoltà a causa dell’aumento del vento e delle onde e che un’improvvisa avaria al motore impediva, all’unità in difficoltà, di proseguire la navigazione intrapresa in sicurezza. I militari, sinceratisi delle buone condizioni di salute dei diportisti, procedevano a scortare l’unità in avaria sino agli ormeggi all’interno del porto di Tropea, sotto il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina. La Guardia Costiera consiglia, prima di intraprendere una navigazione, di accertarsi che le condizioni metereologiche e marine siano idonee in relazione alle caratteristiche dell’unità navale, prestando particolare attenzione all’efficienza ed idoneità dei mezzi di salvataggio imbarcati.