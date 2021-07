Capo d’Orlando, manutenzione straordinaria nel centro e a Scafa: consegnati i lavori

2 Luglio 2021 12:29

Sarà la ditta Leca Costruzioni Srls di Sant’Angelo di Brolo ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria di aree di verde pubblico nel centro e nella frazione di Scafa individuati dall’Ufficio Lavori Pubblici coordinato dall’architetto Mario Sidoti Migliore. Gli interventi, aggiudicati per un importo di circa 33mila euro, sono stati già consegnati e riguardano, in particolare, le vasche di cemento nel parcheggio adiacente l’ex scalo merci della stazione ferroviaria danneggiate dalle radici delle palme, la piazzetta antistante la chiesa di Scafa e la risistemazione di alcune parti del lungomare Andrea Doria. “Interventi già programmati che adesso vengono realizzati – ha commentato il sindaco Franco Ingrillì – sia per restituire alla fruizione di cittadini e visitatori zone importanti del territorio, sia a tutela della sicurezza pubblica”.