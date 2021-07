Capo d’Orlando: avviati i collegamenti con il porto turistico

30 Luglio 2021 13:33

Capo d’Orlando: attivo il servizio di collegamenti in pulmino

E’ attivo il servizio di collegamenti in pulmino dal porto turistico di Capo d’Orlando Marina al centro cittadino.

Si tratta di sei corse giornaliere andata e ritorno, sette giorni su sette, con partenza, rispettivamente, dal porto di Bagnoli e dalla Stazione ferroviaria con soste intermedie sul Lungomare Doria in Piazza Caracciolo e davanti al cineteatro Rosso di San Secondo.

Nel dettaglio, le partenze dal porto sono programmate per le ore 10,30 – 18,00 – 19,00 – 20,00 – 21,00 – 22,00, mentre quella dalla Stazione ferroviaria alle ore 12,00 – 18,30 – 19,30 – 20,30 – 21,30 – 23,45. Il servizio, completamente gratuito, è curato dalla ditta di trasporti Emanuele Antonino e proseguirà fino al 31 agosto.

“Ringrazio la società del Capo d’Orlando Marina per la disponibilità e la concreta collaborazione per un servizio richiesto da turisti e residenti e che coprirà l’intero arco della giornata compresi i fine settimana – commenta l’Assessore Fabio Colombo. Il servizio viene prolungato nelle ore serali per alleggerire il traffico veicolare anche in occasione di eventi ospitati al porto”.