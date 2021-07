Cannizzaro (FI): “grazie a Occhiuto domani bellissima giornata per i tirocinanti della Calabria”

5 Luglio 2021 19:00

Cannizzaro (FI): “domani sarà una bellissima giornata per la Calabria e per tanti giovani che da troppo tempo aspettavano di avere una prospettiva per il loro futuro lavorativo”

“Avevo assicurato ai tirocinanti calabresi che ci saremmo occupati con determinazione delle loro istanze, così è stato. Domani sarà una bellissima giornata per la Calabria e per tanti giovani che da troppo tempo aspettavano di avere una prospettiva per il loro futuro lavorativo“. Lo afferma in una nota Francesco Cannizzaro, deputato calabrese di Forza Italia. “L’emendamento di Forza Italia al decreto Sostegni bis – da me presentato e concordato con il mio presidente di gruppo -, riformulato e condiviso da tutte le formazioni politiche in Parlamento, verrà approvato dalla Commissione Bilancio di Montecitorio, e verranno così destinati 60 milioni di euro per organizzare concorsi che interesseranno i tirocinanti dei Ministeri della Giustizia, dei Beni culturali e dell’Istruzione. Questa proposta di modifica, respinta in un primo momento dagli uffici della Camera, verrà condotta in porto solo grazie al lavoro tambureggiante di Roberto Occhiuto. Avere un capogruppo calabrese, che ha messo in cima alle priorità questa delicata vicenda, è stata la chiave per giungere a questo successo parlamentare. Un gioco di squadra che Forza Italia ha fatto senza lesinare impegno e passione per i territori e per il Mezzogiorno. Questo il primo grande passo, c’è ancora molto da fare per i precari e per il lavoro in Calabria: continueremo ad occuparcene con l’attenzione di sempre”, conclude la nota.