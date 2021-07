Campionati italiani Tiro di Campagna, gli Arcieri Club Lido di Catanzaro “conquistano” a suon di medaglie il monte Amiata

7 Luglio 2021 10:55

Campionati italiani Tiro di Campagna: gli Arcieri Club Lido sul tetto d’Italia, sul monte Amiata doppio successo per i fratelli Poerio Piterà

In Calabria si era già verificato che due fratelli conquistassero medaglie nel tiro con l’arco di una certa levatura sportiva, solo gli Arcieri Club Lido e i fratelli Poerio Piterà sono riusciti a rifare questo per la quarta volta nella storia sportiva regionale. Infatti sul monte Amiata nel fine settimana scorso si sono svolti i campionati italiani tiro di campagna a cui la società del quartiere lido di Catanzaro ha partecipato con quattro atleti, la società che è riuscita a qualificare più arcieri alla manifestazione di tutta le regione.

A questi risultati il team del presidente Messina ci aveva abituati già nel 2019 quando in quel campionato Francesco Poerio Piterà Vinse l’oro e il titolo di Campione italiano e Anastasia Poerio Piterà il bronzo nell’arco nudo, accompagnati all’epoca dal bronzo di Elena Valentino nel compound. Oggi i podi si sono invertiti, infatti nella manifestazione sportiva egregiamente organizzata dalla A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino, come location, ricettività, comunicazione e accoglienza, a portarsi il titolo italiano è Anastasia che vince l’oro nella divisione arco nudo classe ragazze e Francesco l’argento nell’olimpico allievi maschile.

Soddisfatto dalla prestazione dei propri atleti il mister Poerio Piterà Edoardo, il quale ringrazia i suo atleti che durante la stagione sportiva minuto dopo minuto e ore di allenamento hanno concretizzato il lavoro fatto. Lo stesso mister ha voluto ringraziare anche il solo e unico componente del comitato regionale che si è complimentato con i suoi ragazzi Sergio Buonavita, il quale telefonicamente ha fatto gli auguri ai ragazzi.

“Noi abbiamo lavorato sodo durante questo periodo – aggiunge il mister – i risultati si sono visti, abbiamo percorso migliaia di chilometri per tutta Italia per un semplicissimo minuto di podio che porta dietro di sé sacrifici, ma il tutto si concretizza negli ultimi secondi di quel fatidico minuto facendoci entrare nella storia sportiva Italiana. Vogliamo ringraziare tutto il team Club Lido per la vicinanza e l’ottimo rapporto sportivo tra soci e vertici, poiché solo in un ambiente sono e con alti valori sportivi si possono ottenere magnifici risultati”.

“Concludiamo ringraziando anche Fitarco Italia per la segnalazione al Coni dei risultati raggiunti dai nostri tesserati – aggiunge il presidente – poiché grazie a questo il 07 luglio a Reggio Calabria riceviamo la stella di bronzo per tre nostri tesserati e per la società Club Lido”.