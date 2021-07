Calendario Serie B 2021-2022, la Reggina inizia col botto: esordio al Granillo col Monza e derby alla terza. Le partite e tutte le date

24 Luglio 2021 19:34

Calendario Serie B 2021-2022, la diretta del sorteggio su StrettoWeb: i percorsi delle calabresi dalla prima all’ultima giornata

Si parte per una nuova stagione di Serie B, la 2021-2022. Dopo un anno intero a porte chiuse, anche la cadetteria riaprirà con i tifosi, almeno parzialmente. Si potrà far entrare il 50% della capienza totale in zona bianca e non oltre i 2.500 spettatori in zona gialla, ma solo con Green Pass. Oggi, direttamente da Ferrara, da Piazza Trento-Trieste, viene presentato il nuovo calendario. E’ forte l’interesse per la Reggina, dopo la rimonta dello scorso anno da gennaio in poi, l’arrivo di Aglietti e i buoni propositi da mercato e ritiro; ma anche per il Crotone, retrocesso ma voglioso di risalire; e soprattutto per il Cosenza, che attende buone nuove per giorno 27. Se anche il Coni dovesse respingere il ricorso del Chievo, sono infatti alte le probabilità per i Lupi di una riammissione in Serie B nonostante la retrocessione di maggio. E intanto, oggi, la “squadra mancante” verrà segnata con una “X“.

Il calendario della Reggina dalla prima all’ultima giornata

GIRONE D’ANDATA

1ª Giornata: Reggina-Monza

2ª Giornata: Reggina-Ternana

3ª Giornata: Crotone-Reggina

4ª Giornata: Reggina-Spal

5ª Giornata: Pordenone-Reggina

6ª Giornata: Reggina-Frosinone

7ª Giornata: Pisa-Reggina

8ª Giornata: Vicenza-Reggina

9ª Giornata: Reggina-Parma

10ª Giornata: Perugia-Reggina

11ª Giornata: Reggina-Cittadella

12ª Giornata: X-Reggina

13ª Giornata: Reggina-Cremonese

14ª Giornata: Benevento-Reggina

15ª Giornata: Reggina-Ascoli

16ª Giornata: Lecce-Reggina

17ª Giornata: Reggina-Alessandria

18ª Giornata: Como-Reggina

19ª Giornata: Reggina-Brescia

GIRONE DI RITORNO

20ª Giornata: Monza-Reggina

21ª Giornata: Ternana-Reggina

22ª Giornata: Reggina-Crotone

23ª Giornata: Spal-Reggina

24ª Giornata: Reggina-Pordenone

25ª Giornata: Frosinone-Reggina

26ª Giornata: Reggina-Pisa

27ª Giornata: Reggina-Vicenza

28ª Giornata: Parma-Reggina

29ª Giornata: Reggina-Perugia

30ª Giornata: Cittadella-Reggina

31ª Giornata: Reggina-X

32ª Giornata: Cremonese-Reggina

33ª Giornata: Reggina-Benevento

34ª Giornata: Ascoli-Reggina

35ª Giornata: Reggina-Lecce

36ª Giornata: Alessandria-Reggina

37ª Giornata: Reggina-Como

38ª Giornata: Brescia-Reggina

ORE 19.48 – Il calendario di Serie B è completo, tutte le giornate sono state stilate. Eccole di seguito. In basso anche date, soste e criteri.

ORE 19.23 – Subito doppio turno interno per la Reggina, che alla seconda ha sempre al Granillo la Ternana. Alla terza il derby di Crotone allo Scida. Il General Manager De Lillo, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha affermato: “tra le squadre calabresi c’è una bella rivalità e sana. Noi avremo il doppio turno interno al Granillo, da noi ad agosto farà molto caldo”.

ORE 19.19 – Ecco la prima giornata. Esordio col botto per la Reggina. Al Granillo il Monza di Berlusconi e Stroppa. Il Crotone ospiterà il Como. La “X” è in casa dell’Ascoli.

1ª giornata

Ascoli-X

Benevento-Alessandria

Cittadella-Vicenza

Cremonese-Lecce

Crotone-Como

Frosinone-Parma

Pisa-Spal

Pordenone-Perugia

Reggina-Monza

Ternana-Brescia

ORE 19.15 – Breve videomessaggio a tutte le società di Serie B da parte di Roberto Mancini, il c.t. che ha guidato la Nazionale italiana campione d’Europa.

ORE 19.08 – Sale sul palco il presidente della Lega B Mauro Balata, con in mano il nuovo pallone della stagione, il KOMBAT

BALL 2022, che rende omaggio al Campionato degli italiani con una grafica che rappresenta le 20 città e i suoi tifosi uniti, simbolicamente da una linea, dalla stessa passione, il gioco più bello del mondo.

ORE 19.04 – E’ iniziata la cerimonia.

Le date del prossimo campionato di Serie B e i criteri

Il campionato inizierà sabato 21 agosto e si chiuderà venerdì 6 maggio 2022. Si gioca anche a Pasquetta lunedì 18 aprile e, quindi, il 25 aprile, sempre di lunedì. Confermato il format natalizio: si scenderà in campo per il boxing day il 26 dicembre, poi ancora il 29 dicembre. La sosta invernale è prevista dal 30 dicembre al 14 gennaio, mentre come richiesto in Assemblea sarà rispettata la sosta nazionali anche visti i numerosi giocatori convocati durante questi impegni.

Gli infrasettimanali sono previsti martedì 21 settembre, giovedì 28 ottobre, martedì 30 novembre, martedì 1 marzo, martedì 15 marzo e martedì 5 aprile. Numerose le richieste provenienti dalle Autorità locali per evitare coincidenze con giornate ed eventi previsti nelle varie città, desiderata alle quali nel limite del possibile è stata data una risposta. I criteri utilizzati per la composizione del calendario sono i seguenti: