Calendario e risultati di Euro 2021, prende forma il tabellone delle semifinali: Spagna avanti, in campo Belgio-Italia!

Il calendario delle gare, i risultati dei match giocati e il tabellone delle semifinali di Euro 2021: il torneo si avvia verso la conclusione, ecco le migliori 4 che si giocheranno la coppa!

Euro 2021 entra nel vivo e si avvia verso la conclusione. Se a partire dai gironi non fosse stato chiaro, gli ottavi di finale hanno sottolineato ancora una volta come non esistano partite facili. Nel primo turno eliminatorio sono stati eliminati i detentori del titolo del Portogallo di Cristiano Ronaldo, la temuta Germania e soprattutto la Francia, squadra Campione del Mondo in carica e principale favorita del torneo, sconfitta dalla ‘piccola’ Svizzera. Si prospettano dunque dei quarti di finale di fuoco, con Belgio-Italia come big match di cartello. Chi vince affronta la vincente di Svizzera-Spagna, con gli elvetici pronti al secondo upset sulla ‘Roja’ favorita’. Nella parte opposta del tabellone scontro fra le grandi sorprese del torneo Repubblica Ceca e Danimarca, mentre l’Inghilterra, unica big nella parte bassa del tabellone, giocherà a Roma contro l’Ucraina pronta a stupire ancora.

Il Calendario dei quarti di finale di Euro 2021

Venerdì 2 luglio

Svizzera-Spagna 0re 18:00 (Gazprom Arena, San Pietroburgo)

Belgio-Italia ore 21:00 (Allianz Arena, Monaco di Baviera)

Sabato 3 luglio

Repubblica Ceca-Danimarca ore 18:00 (Olympic Stadium, Baku)

Ucraina-Inghilterra ora 21:00 (Stadio Olimpico, Roma)

I risultati dei quarti di finale di Euro 2021

Venerdì 2 luglio

Svizzera-Spagna 1-3

Il tabellone delle semifinali di Euro 2021