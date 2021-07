Italia, l’Europeo è solo l’inizio! Al via 16 mesi di fuoco: qualificazioni, doppia Nations League e Mondiale invernale in Qatar

12 Luglio 2021 22:37

La vittoria di Euro 2021 è solo l’inizio per l’Italia: iniziano 16 mesi di fuoco in cui sostenere gli azzurri tra qualificazioni Mondiali, due edizioni di Nations League e i Mondiali 2022 in Qatar

Il ricordo della notte dell’11 luglio 2021 resterà per sempre impresso nella memoria di tutti, ma una volta concluse le celebrazioni per la vittoria di Euro 2021 sarà tempo di pensare al futuro. Coppa riposta in bacheca, per l’Italia iniziano 16 mesi di fuoco. Si parte con un tris di appuntamenti valevoli per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar nel 2022: il 2 settembre Italia-Bulgaria (Firenze), il 5 settembre Svizzera-Italia (Basilea) e l’8 settembre Italia-Lituania (Reggio Emilia). Gli azzurri sono attualmente primi con 3 vittorie in 3 gare e solo la gara in trasferta in Svizzera sembra, ad oggi, rappresentare un test che potrebbe impensierire la truppa di Mancini imbattuta da 34 gare consecutive, una in meno del Brasile (1993-1996) e dalla Spagna (2007-2009) dei record.

A ottobre si cambia temporaneamente torneo. al via le Final Four di Nations League con l’Italia impegnata in casa, il 6 ottobre, contro la Spagna (rivincita dell’Europeo) in quel San Siro. In caso di vittoria gli azzurri affronteranno la vincente di Francia-Belgio (semifinale del 7 ottobre a Torino) nella finalissima di San Siro domenica 10 ottobre, in caso di sconfitta ‘finalina’ all’Allianz Stadium di Torino contro la perdente. La Nations League è un torneo giovane, da non sottovalutare, con 4 semifinaliste di extra lusso.

A novembre si torna alle qualificazioni mondiali con le ultime due gare: Italia-Svizzera (il 12, a Milano o Roma) e il 15 contro l’Irlanda del Nord a Belfast. In caso di secondo posto nel girone si dovranno giocare i tanto temuti Playoff contro una delle altre seconde (doppio confronto). Non disdegneremmo una doppia, tranquilla, amichevole per occupare i due slot in caso di passaggio come prima del girone. A giugno 2022 si ritorna in Nations League, quella per la stagione 2022-2023. Si giocano 4 gare della gase a gruppi, mentre le due rimanenti si giocheranno nel settembre 2022: le Final Four direttamente nel 2023. Il 21 novembre, eccezionalmente in inverno, inizieranno i Mondiali del Qatar 2022. E sarà un inverno più caldo che mai.