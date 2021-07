Reggina, Taibi ne annuncia altri: “fatta per Turati e Vasco Regini. Sto lavorando per un giovane attaccante, se viene è un grande colpo”

5 Luglio 2021 22:06

Le parole del direttore sportivo amaranto Massimo Taibi nel consueto aggiornamento settimanale sul calciomercato a Reggina Tv

Consueto aggiornamento settimanale, sui canali ufficiali della Reggina, da parte del direttore sportivo amaranto Massimo Taibi. L’argomento è ovviamente il calciomercato, tema caldo in questo periodo, a pochi giorni dal ritrovo al Sant’Agata per il raduno. Queste le sue parole a “Passione Amaranto”.

“Questa settimana abbiamo concretizzato Turati e Vasco Regini, Laribi è già fatto, aspetto dall’Atalanta la situazione per Zortea e Cabezas e vediamo cosa riesco a fare col Sassuolo per Ricci. Vasco Regini è stato un affare, è un giocatore che piace al mister e lo abbiamo accontentato. Vediamo se riusciamo ad avere di nuovo Dalle Mura, in quel caso saremmo a posto dietro. Poi voglio aspettare per tre, quattro colpi finali perché le soluzioni migliori arrivano in quel periodo. Gli attaccanti? Ne sto monitorando due, uno sicuro e l’altro devo aspettare se dovesse uscire qualcuno dei nostri. Dopo gli errori del passato voglio ponderare bene. Se riesco a portare dentro un giovane faremo un grande colpo, ma non devo avere la fretta di portarlo entro sabato. Coda e Donnarumma? Sono inarrivabili per noi per un discorso contrattuale e di cartellino”.

Solito aggiornamento su Folorunsho e i portieri: “Il Napoli porta in ritiro Folorunsho, se il giocatore non va in A ci è stata data la priorità, ma voglio pensare che non sia così. Micai e Vigorito? Li ritengo tutti e due alla stessa altezza, altrimenti avrei già scelto. Sto aspettando ancora qualche giorno, sento i procuratori quotidianamente”.