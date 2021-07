Reggina, per la difesa si monitora anche Gigliotti: esperto, duttile e già al Chievo con Aglietti

2 Luglio 2021 13:09

La Reggina per la difesa sta monitorando la situazione relativa a Guillaume Gigliotti, difensore francese del Chievo

Dopo i tantissimi, consueti, soliti e continui rumors, la Reggina ha iniziato anche a ufficializzare, praticamente allo scoccare della nuova stagione. Via Marchi e Paolucci, dentro i già annunciati Rivas e Gavioli, in attesa di Laribi e di qualche altro elemento già bloccato e per cui si attendono ancora uscite.

Tra i calciatori monitorati, come verificato dalla nostra redazione, c’è anche Guillaume Gigliotti, difensore francese classe ’89 nell’ultima stagione al Chievo, con Aglietti. Giocatore esperto (viene da 5 anni consecutivi in Serie B sempre da protagonista) e duttile (oltre al centrale può ricoprire il ruolo di terzino sinistro), ritornerebbe in Calabria dopo la felice esperienza al Crotone di due anni fa, in cui ha conquistato la promozione. Il suo contratto con i gialloblu è in scadenza tra un anno, nel giugno 2022.