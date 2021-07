Reggina, il tris è servito: Ricci, Turati e Micai sono amaranto. E domani qualche volto nuovo sarà già a Reggio

9 Luglio 2021 19:02

Calciomercato Reggina, doppio colpo messo a segno dal club amaranto: arrivano Ricci, Turati e Micai

La Reggina non gioca a calcio, ma a tris. Giornata fruttuosa per Massimo Taibi, nella giornata odierna il ds amaranto ha appunto messo a segno il triplo colpo: passano in riva allo Stretto Federico Ricci, Stefano Turati e Alessandro Micai, quest’ultimo che vince l’infinito testa a testa con Vigorito. Completata dunque la batteria dei portieri (via Guarna, Farroni, Nicolas e Plizzari per Turati e Micai, giovane e esperto). Passi in avanti sulle fasce: dopo Laribi e Vasco Regini, arriva Ricci, di proprietà del Sassuolo e l’ultimo anno a Monza. Per tutti e tre è attesa l’ufficialità, così come per i due estremi difensori, ma qualcuno di loro è già atteso domani al centro sportivo Sant’Agata per l’inizio del raduno e le visite mediche. Seguirà successivamente, come da procedure, l’annuncio. Prende sempre più forma il mercato amaranto, con l’intenzione di Taibi – come affermato tempo fa – di consegnare ad Aglietti una buona parte di organico per il ritiro.

A tal proposito restano ancora da definire le situazioni per Zortea e Cabezas dell’Atalanta, mentre da Firenze riferiscono di una frenata per Dalle Mura.