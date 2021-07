Calciomercato Crotone, per Simy c’è la fila: Fiorentina e Salernitana interessate, ma occhio a una big di Serie B

18 Luglio 2021 17:55

Tante squadre interessate a Simy: il bomber del Crotone nel mirino di Fiorentina e Salernitana, ma occhio all’interesse del Monza

Non è un mistero che, dopo la grande stagione passata, Simy sia un calciatore che fa gola a diversi club. Il Crotone, dal canto suo, complice la retrocessione in Serie B, non si è mai opposto alla cessione del bomber nigeriano che porterebbe in dote una decina di milioni, cifra importante per costruire l’ossatura di una squadra che vuole provare fin da subito a fare il salto di categoria. Le pretendenti per Simy non mancano. Caldo l’interesse della Salernitana che vorrebbe un bomber ‘da Serie A’ come terminale offensivo. La Fiorentina continua a monitorare la situazione, pur senza ritenere Simy la priorità: Vlahovic sembra destinato a rimanere, da valutare il suo vice Kokorin, maggiore l’interesse per un regista e un terzino in caso di addio di Lirola. Una terza suggestione arriva addirittura dalla Serie B. Il duo Berlusconi-Galliani avrebbe inserito Simy fra i candidati ideali a prendersi lo spot da titolare nell’attacco del Monza per puntare alla promozione sfumata nella passata stagione.