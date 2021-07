Calcio: Maxi Lopez annuncia il ritiro, ‘è stato un viaggio bellissimo’

29 Luglio 2021 19:06

Roma, 29 lug. – (Adnkronos) – “Grazie a tutti per avermi aiutato a realizzare il mio sogno. è stato un viaggio bellissimo…”. Con un messaggio di poche parole e un video che ripercorre tutte le tappe della sua lunga carriera, Maxi Lopez ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a 37 anni. L’attaccante argentino ha vestito le maglie di diversi club importanti, Milan, River Plate e Barcellona su tutti, chiudendo il lungo viaggio con la Sambenedettese, in Serie C.