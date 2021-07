Calcio: Juventus, 3-1 al Cesena in amichevole alla Continassa

24 Luglio 2021 20:03

Torino, 24 lug. – (Adnkronos) – Buona la prima per la Juventus del nuovo corso targato Allegri che supera 3-1 il Cesena in amichevole alla Continassa. Per i bianconeri, in campo con tanti giovani, a segno De Winter, McKennie e Soulé; di Shpendi il gol della bandiera per i romagnoli.