Calcio a 5, altro colpo della Futura: arriva Nicola Modafferi

24 Luglio 2021 11:15

Calcio a 5, Nicola Modafferi è un nuovo giocatore della Polisportiva Futura

La Polisportiva Futura annuncia l’accordo con il calcettista Nicola Modafferi, laterale reggino doc, reduce dalle stagioni al Cataforio calcio a 5. Il nuovo innesto va a dare ulteriore qualità e spessore all’organico gialloblù. “La scelta, come ho detto già al mister quando ci siamo sentiti, è stata semplice – ha detto – la Futura è una società che ho sempre ammirato e rispettato, in questo momento credo sia una delle migliori realtà calabrese e nazionale, è composta da un ottimo roster e da un’ottima società. Ho apprezzato tantissimo la loro determinazione nel volermi in squadra e per questo voglio ringraziare tutta la società ed in particolare il ds Gattuso per la gentilezza e la professionalità avute durante il corso della trattativa”. Una stagione da vivere istante per istante, con una promessa: “Ai tifosi dico che rispetterò sempre la maglia che indosso, come ho sempre fatto nelle squadre in cui ho giocato, e prometto di farli di divertire insieme ai miei compagni. Non vedo l’ora di iniziare ad indossare la divisa gialloblù”.