Elezioni Regionali, Ventura sbarca sui social: “in Calabria la questione non è il Ponte, ma avere strade sicure”

2 Luglio 2021 15:13

Maria Antonietta Ventura mette in ballo l’argomento Ponte sullo Stretto già col primo post pubblicato su Facebook

“Parliamoci chiaro: per noi calabresi la questione non è il ponte, ma come arrivarci. E come muoverci, in sicurezza, sulle nostre strade”. E’ con questo pensiero che Maria Antonietta Ventura sbarca sui social. Il candidato presidente del centrosinistra alle prossime Elezioni Regionali in Calabria si schiera in maniera contraria alla costruzione del Ponte sullo Stretto. Recentemente il Parlamento ha approvato un ordine del giorno per impegnare il Governo a trovare le risorse necessarie per la realizzazione di un collegamento stabile tra Messina e Reggio Calabria, una proposta avanzata da Forza Italia ma che ha trovato consensi all’interno del Pd e (in parte) nel Movimento 5 Stelle. Su questo tema probabilmente le forze di centrosinistra dovranno fare quadrato e prendere al loro interno una decisione chiara, perché a chiedere il Ponte sullo Stretto sono molti calabresi, convinti che l’infrastruttura possa stravolgere in positivo le sorti di questa terra.