Elezioni Regionali in Calabria, Ventura: “battere il centrodestra non è impossibile”

2 Luglio 2021 12:32

La prima uscita pubblica elettorale della candidata presidente del centrosinistra si terrà domenica prossima a San Lucido (Cosenza)

“Il tempo che abbiamo davanti non è poco, l’importante sarà usarlo al meglio per ascoltare i calabresi, soprattutto i più sfiduciati, quelli che negli ultimi anni hanno scelto di non votare. Non ritengo impossibile battere il centrodestra, mettiamoci insieme a lavoro e i risultati arriveranno”. Così la candidata della coalizione di centrosinistra a presidente della Regione Calabria, Maria Antonietta Ventura, incontrando i rappresentanti dei partiti a suo sostegno. La sua prima uscita pubblica elettorale si terrà domenica prossima a San Lucido (Cosenza), suo paese di residenza.