Calabria, tutto pronto per l’ottavo round del Campionato Italiano Velocità Montagna: le date e il programma

16 Luglio 2021 18:24

Date e programma dell’ottavo round del Campionato Italiano Velocità Montagna

Sarà ottavo round di Campionato Italiano Velocità Montagna con validità anche per il TIVN sud, la gara automobilistica organizzata dalla Morano MotorSport, in collaborazione con la locale Amministrazione comunale. Così, dopo un lungo e complesso lavoro preliminare, la manifestazione, in programma dal 6 all’8 agosto prossimi, entra nella fase operativa, con iscrizioni già aperte dal 13 luglio scorso, ed è pronta a svolgere il suo apprezzato ruolo di evento volano per il caratteristico centro turistico dell’alto cosentino.

Come per le precedenti edizioni, continua la feconda collaborazione della MoranoMotorSport con le istituzioni e con le realtà produttive del posto. Un connubio vincente, che riporterà i motori da corsa alle pendici del Pollino, da dove il fragore dei bolidi manca dal 2019, causa pandemia. La 10^ Morano – Campotenese si candida e essere una delle gare decisive per il tricolore Montagna ed anche per la serie cadetta ACI Sport dedicata alle regioni del sud, dove la passione per le sfide in salita è assolutamente spiccata.

La competizione sarà presentata martedì 20 luglio, ore 11.00 nella sala convegni del complesso San Bernardino da Siena. La gara si svolgerà come sempre nello spettacolare tracciato viario che dalle porte di Morano si arrampica per 7,1 Km fino alla località Campotenese, sulle pendici del Monte Pollino, in una cornice naturalistica altamente suggestiva.

Torneranno a misurarsi sui tornanti moranesi i grandi nomi dell’automobilismo, come fu nel 2019, quando vinse Christian Merli su Osella FA 30 con il record nella seconda salita di 2’39”24, seguito da Simone Faggioli e Denny Zardo sulle Norma M20 FC Zytek

In sintesi il programma di gara della 10^ EDIZIONE – SALITA MORANO/CAMPOTENESE Coppa Geppino Netti: