Calabria, treno Battipaglia–Reggio resta fermo per ore a Marcellina: disagi enormi

31 Luglio 2021 18:49

Calabria, gravi disagi per i passeggeri di un treno regionale diretto a Reggio bloccato per ore nella stazione di Marcellina-Verbicaro Orsomarso

Disagi enormi oggi lungo la linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria dopo che un treno regionale è rimasto bloccato dalle 13.30 nella stazione di Marcellina-Verbicaro Orsomarso per un guasto elettrico sulla linea ferroviaria. Decine di persone sono scese per strada, per loro nessuna assistenza a terra nonostante i 40°C registrati oggi. Tanto nervosismo, con il caldo afoso di questa giornata molte persone si sono trovate in difficoltà, senza ricevere alcuna assistenza dalle autorità locali e territoriali. Il treno è poi ripartito alle 17.05