“Calabria straordinaria”, domani conferenza stampa di Orsomarso a Paola

30 Luglio 2021 12:47

Paola: convocata per le ore 11 di domani la conferenza stampa per illustrare il progetto “Calabria Straordinaria”

Sabato 31 luglio, alle ore 11, nell’auditorium Sant’Agostino di Paola, l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Turismo e Internazionalizzazione, Fausto Orsomarso, e il sindaco di Paola, Roberto Perrotta, terranno una conferenza stampa per illustrare il progetto “Calabria Straordinaria”.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentata l’indagine commissionata dalla Regione all’Istituto di ricerca Demoskopika sulla destinazione Calabria.

Nell’ambito della ricerca, focalizzata sull’analisi degli orientamenti e dei consumi turistici degli italiani, la penisola calabrese è risultata tra le cinque destinazioni turistiche più richieste nel 2021.

La presente comunicazione vale come invito per le testate giornalistiche.