11 Luglio 2021 14:41

Calabria, Siclari: “con la morte di Cesare Diano scompare un grande esempio di sana imprenditorialità calabrese per tutti coloro che non vogliono lasciare la nostra terra”

“Con la morte di Cesare Diano scompare un grande esempio di sana imprenditorialità calabrese per tutti coloro che non vogliono lasciare la nostra terra. Eclettico e geniale, visionario e pratico ha costruito un gruppo imprenditoriale di primo ordine che spazia dalla produzione di materiali per l’edilizia alla navigazione“, è quanto scrive in una nota il senatore Marco Siclari. “Lascia il ricordo indelebile di chi ha saputo guidare Confindustria reggina e calabrese per anni con professionalità e grandi doti umane. Diano ha rappresentato un’imprenditoria quasi eroica che ha deciso di lottare nella nostra terra carica di pericoli e di rischi oltre il normale rischio di impresa. L’impegno politico, come Assessore e Consigliere comunale nella sua Motta San Giovanni delinea l’immagine di uomo che amato la sua terra ed ha inteso la sua vita come servizio per la comunità. Sono queste le eccellenze che devono essere monito ed esempio per tutti noi reggini e calabresi. La Calabria perde un grande uomo”, ha così concluso il senatore azzurro capogruppo in commissione salute.