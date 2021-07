Calabria, Ronzulli (FI): “Occhiuto miglior candidato possibile”

20 Luglio 2021 13:39

Calabria: le parole di Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia

“Gli accordi politici non cambiano i principi per la scelta dei candidati. Fratelli d’Italia al tavolo nazionale aveva espresso il suo parere favorevole alla candidatura di Occhiuto che, con sondaggi alla mano, risultava essere il miglior candidato possibile. Abbiamo selezionato i profili migliori, anche prendendoci un po’ di tempo in più quando è servito. Roberto Occhiuto è la persona giusta per rilanciare la Calabria e questo lo riconoscono tutti. Modificare questa linea non è nell’interesse dei cittadini e, soprattutto, dei nostri elettori. Le amministrazioni non sono bandierine da piantare e non possono essere strumenti di ricatto o di pressione per i partiti della coalizione: ai calabresi, come gli altri cittadini che rinnoveranno le amministrazioni, offriamo un’alternativa e un progetto di buon governo. Cambiare idea o sfidarsi significa far vincere o dare un vantaggio oggettivo alla sinistra“. Le parole di Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, in un’intervista al Giornale.