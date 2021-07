Calabria, si terrà il 31 luglio a Palmi la 3ª tappa del progetto “Amami”: food truck, bancarelle e divertimento sul Lungomare Costa Viola

13 Luglio 2021 12:00

Dopo Palizzi e Bovalino, il progetto ideato dai ragazzi di Yolo Diving (Reggio Calabria) sbarca sulla fascia tirrenica: in programma tantissime iniziative

Prosegue con grande entusiasmo il progetto “AMAMI”, iniziativa nata con l’obiettivo di ripulire le spiagge e i fondali del mare in Calabria. L’idea lanciata da qualche mese dai ragazzi di Yolo Diving (Reggio Calabria) ha visto grande partecipazione nei Comuni di Palizzi e Bovalino, adesso continuerà a Palmi per la terza tappa della stagione. L’evento si terrà sul Lungomare Costa Viola il 31 luglio, sono previsti tanto divertimento e iniziative legate alla musica, al cibo, alla tradizione. Perché, sebbene lo scopo primario sia sempre quello di trasmette un segnale positivo, per una terra che vuole rilanciare il turismo tramite il decoro dell’ambiente e il rispetto della natura, è giusto anche dare l’occasione di trascorre una giornata particolare all’insegna della “calabresità”. “Se hai un Food Truck, una Bancarella, se vuoi promuovere il tuo Prodotto Artigianale o la tua Attività, SEI UNO DEI NOSTRI! Ti invitiamo a partecipare GRATUITAMENTE, disporrai per tutta la durata dell’evento uno spazio per il tuo stand, nella bellissima spiaggia di Palmi. Per tutte le informazioni contattaci chiamando o inviando un WhatsApp al 350.184.98.94 o al 351.853.02.07”, è quanto si legge nella copertina dell’evento. Un appuntamento imperdibile per chi ama la Calabria.