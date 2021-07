27 Luglio 2021 18:10

L’estate 2021 ci regala la reunion del duo musicale “Alessia e Kiko” con un nuovo brano latino tutto da ballare dal titolo “in Calabria”. un brano fresco ed estivo che conquisterà tutti gli amanti della bachata

In tantissimi ricorderanno il duo reggino “Alessia e Kiko” che nel lontano 2006, grazie all’esperienza sanremese su Rai Uno, scalarono le classifiche radiofoniche con i brani “Senza Limiti” e “Stramaledetto Amore”. Tanti successi ma poi arrivò la rottura e i due artisti Alessia Gioffrè (Alessia Digiò) e Francesco Fisichella (Kiko Voice) continuarono il loro percorso artistico da solisti fino a questa magica estate 2021 che vede la reunion del duo con un brano latino tutto nuovo e tutto da ballare dal titolo “In Calabria” che i due artisti vogliono dedicare a tutti i loro conterranei a casa e in giro per il mondo!

Un brano fresco ed estivo che conquisterà tutti gli amanti della bachata, della musica latina e della trap music, arricchito dalle chitarre gipsy e spagnoleggianti del Maestro Gaetano Chiantella. Dal 24 luglio è possibile ascoltarlo ed acquistarlo nei principali digital stores mondiali.