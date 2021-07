Calabria, Maria Josè Caligiuri nuovo responsabile delle donne del Sud di Forza Italia

15 Luglio 2021 19:00

Calabria, Maria Josè Caligiuri: “la nomina ricevuta in queste ore, quale Responsabile delle donne del Sud di Forza Italia, è stata una grande sorpresa”

“La nomina ricevuta in queste ore, quale Responsabile delle donne del Sud, è stata una grande sorpresa, ma nel frattempo mi rende orgogliosa e, mi spinge ad andare avanti, rappresentando sempre in meglio il mondo femminile della mia amata Calabria e, da oggi anche dell’intero Sud”. E’ quanto scrive in una nota Maria Josè Caligiuri, Coordinatrice Regionale di Azzurro Donna Calabria. “Ringrazio di vero cuore, per la fiducia accordatami, il Presidente Silvio Berlusconi, il Coordinatore Nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, il Coordinatore Regionale Giuseppe Mangialavori e la coordinatrice nazionale di Azzurro Donna Catia Polidori. La nomina a Responsabile delle donne del Sud, oltre ad essere un onere ed un onore, rappresenta una vittoria per la mia datata lealtà, per l’impegno continuo e per la passione che ho sempre messo in politica ed al servizio di Forza Italia. Occorre un nuovo modello di sviluppo per uscire dalla crisi ed occorre perseguirlo con la forza delle donne. Nei periodi difficili le donne hanno sempre reato lavoro e combattuto in modo positivo con idee capaci di rivoluzionare la gestione di un territorio. Auguri a tutte le Donne del Sud”, conclude.